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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней – Bethesda поделилась стати...

13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней – Bethesda поделилась стати...

13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней – Bethesda поделилась статистикой StarfieldНесмотря на свои масштабы, космическая эпопея Bethesda еще может многое рассказать своим поклонникам: запуск Starfield был только началом, о чем свидетельствует дорожная карта на 2024 год, полная новых возможностей.

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