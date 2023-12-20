13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней – Bethesda поделилась стати...

13 миллионов игроков наиграли более 22 миллионов дней – Bethesda поделилась статистикой StarfieldНесмотря на свои масштабы, космическая эпопея Bethesda еще может многое рассказать своим поклонникам: запуск Starfield был только началом, о чем свидетельствует дорожная карта на 2024 год, полная новых возможностей.