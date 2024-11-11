Лечить болезни вен лазером стали и на севере Карелии

Процедура бесплатная, по ОМС, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Эндовазальная лазерная облитерация – современный золотой стандарт в лечении варикозной болезни вен нижних конечностей – теперь доступна и жителям северных районов Карелии.
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