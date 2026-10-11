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Газета.ру

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Axios: республиканцы хотят заблокировать закупки российского дизеля  

Axios: республиканцы хотят заблокировать закупки российского дизеля  

Член палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования по блокировке закупки дизеля из России после соответствующей сделки между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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