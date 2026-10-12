Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией

Экс-глава Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич допустил, что президент США Дональд Трамп намерен укреплять связи с российской стороной.
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