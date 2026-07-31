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Царьград

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Лукашенко о труде крестьян: «Баловать нельзя, но за результат — платить»

Лукашенко о труде крестьян: «Баловать нельзя, но за результат — платить»

Лукашенко посетил «Савушкин продукт» и высказался о выплатах крестьянам.В рамках рабочей поездки белорусский лидер Александр Лукашенко ознакомился с деятельностью филиала ОАО «Савушкин продукт» и его сельскохозяйственного подразделения.

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