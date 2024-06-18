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Judge Blocks Iowa Immigration Law

“A federal judge on Monday temporarily blocked Iowa from enforcing its own immigration law, which makes it a state crime to enter Iowa after being deported or denied entry into the United States,” the New York Times reports.

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