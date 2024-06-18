Judge Blocks Iowa Immigration Law

“A federal judge on Monday temporarily blocked Iowa from enforcing its own immigration law, which makes it a state crime to enter Iowa after being deported or denied entry into the United States,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)