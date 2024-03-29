Бастрыкин потребовал доклад о смерти 12-летней новосибирской школьницы после прививки

12-летняя девочка из Новосибирской области скончалась в апреле 2022 года. К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась мать умершей школьницы, которая полагает, что смерть ее дочери наступила в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи.
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