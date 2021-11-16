Политика как она есть

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  • Игорь Егоров
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  • HotRS
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    👍Что так пeреполош...

Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света.

Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света.

Вчера стало известно, что на Украине из-за нехватки угля отключились уже 90% мощностей государственных теплоэлектростанций.

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Комментарии
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alik3456
Сосите у хряка потихоньку
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3 час.
Владимир Лисуков
Пусть хохлы попросят уголёк у своих покровителей либо греются своими шептунами. Немедленно прекратить гражданскую войну! Это их ещё нормально не били, а только уговаривали. Может часть фашистиков вымрет от холода?
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3 час.
Сергей Росси
Инга Ильченко
Это не фейк. Автор четко в статье об этом написал.Запрос лтукровластей был,но шел по неофициальным каналам. Видмо,к вам на согасование не попал.
Вам попал? Лично видели?   Или опять из разряда одна баба сказал?
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2 час.

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