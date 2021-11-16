Вчера стало известно, что на Украине из-за нехватки угля отключились уже 90% мощностей государственных теплоэлектростанций.
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света.
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Владимир Лисуков
Пусть хохлы попросят уголёк у своих покровителей либо греются своими шептунами. Немедленно прекратить гражданскую войну! Это их ещё нормально не били, а только уговаривали. Может часть фашистиков вымрет от холода?
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