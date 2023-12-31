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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Арсенала» одна победа в 4 матчах. Сегодня играют с удобным «Фулхэмом»

«Фулхэм» примет «Арсенал» в 20-м туре чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты в четырех последних матчах одержала одну победу и потеряла первое место в лиге.

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