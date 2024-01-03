3 января можно увидеть самое большое Солнце в 2024 году

Земля окажется в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты 3 января Земля максимально приблизится к Солнцу, благодаря чему в этот день можно наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году, пишет РБК.
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