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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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3 января можно увидеть самое большое Солнце в 2024 году

3 января можно увидеть самое большое Солнце в 2024 году

Земля окажется в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты 3 января Земля максимально приблизится к Солнцу, благодаря чему в этот день можно наблюдать самый большой солнечный диск в 2024 году, пишет РБК.

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