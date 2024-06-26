SpaceX в десятый раз запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy — в космос доставлен мощны...

SpaceX в десятый раз запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy — в космос доставлен мощный метеорологический спутник GOES-UСегодня в 00:26 по московскому времени тяжёлая ракета Falcon Heavy компании SpaceX совершила 10-й старт в своей карьере.
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