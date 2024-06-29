Синоптик Шувалов: изматывающая жара продержится в Центральной России до 5 июля

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью изданию «Газета.Ru» предупредил о продолжающейся жаре в центральной России до 5 июля с максимальной температурой воздуха достигающей 34°C.
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