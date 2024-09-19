Зерновую улицу в Калуге разрезали пополам столбиками

На Зерновой улице в Калуге по разделительной линии встречных потоков установили специальные сигнальные столбикиНа Зерновой улице в Калуге по разделительной линии встречных потоков установили специальные сигнальные столбики.
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