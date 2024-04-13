Fars: полеты в воздушном пространстве Тегерана продолжаются

Самолеты продолжают совершать рейсы в небе над Тегераном. Об этом сообщает агентство Fars. По словам представителя аэропорта Мехрабад Эбрахима Моради, в текущий момент ситуация в небе над аэропортом Тегенрана спокойна, полеты выполняются по контролем диспетчеров.