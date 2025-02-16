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Здесь нет добра! Дональд Трамп планирует разместить армию США на месторождениях редкоземельных металлов на Украине

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