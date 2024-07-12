Мигрант-нацист выступил с видеоизвинениями перед «всем русским народом»: что ему ответили приморцы

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ФедералПресс. 20-летний иностранный гражданин, обозвавший своих соседей по многоквартирному дому на улице Фрунзе в Артеме нацистами, принес публичные извинения «всему русскому народу».
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