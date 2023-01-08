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Движение по Крымскому мосту ограничат на полсуток 10 января

Движение по Крымскому мосту ограничат на полсуток 10 января

Водителей предупреждают об ограничении из-за ремонта движения по Крымскому мосту 10 января.Движение по Крымскому мосту ограничат на полсуток 10 января Водителей предупреждают об ограничении из-за ремонта движения по Крымскому мосту 10 января.

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