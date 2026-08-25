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По факту пожара на Амурском ГХК возбудили дело

По факту пожара на Амурском ГХК возбудили дело

В пресс-службе прокуратуры Амурской области заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания на Амурском газохимическом комплексе (АГКХ) в городе Свободном.

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