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Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в 2024-м. Они лидеры сезона

Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в 2024-м. Они лидеры сезона

Янник Синнер обыграл Романа Сафиуллина во втором круге в Пекине – 3:6, 6:2, 6:3. Это 57-я победа Синнера в нынешнем сезоне.

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