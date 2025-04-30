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Первый поезд связал Владикавказ и Симферополь: новый шаг к укреплению связей

Первый поезд связал Владикавказ и Симферополь: новый шаг к укреплению связей

В Северной Осетии запускают новый сезонный поезд, связывающий Владикавказ и Симферополь. Глава региона Сергей Меняйло отмечает важность маршрута для укрепления туризма и экономики, подчеркивая близость Осетии и Крыма внутри единого государства.

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