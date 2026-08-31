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«Аэрофлот» за полгода 2026 года получил убыток 0,6 млрд рублей

«Аэрофлот» за полгода 2026 года получил убыток 0,6 млрд рублей

Выручка компании «Аэрофлот» за первое полугодие 2026 года выросла на 3,6%, до 429,8 млрд рублей, но расходы увеличились на 9,7%, что привело к чистому убытку в 0,6 млрд рублей.

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