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Волейбольный клуб "Локомотив" всухую обыграл "Белогорье"

Волейбольный клуб "Локомотив" всухую обыграл "Белогорье"

Диагональный Илья Казаченков стал самым результативным игроком матча с 23 очками.Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл спортсменов из белгородского клуба "Белогорье" со счётом по партиям 3:0.

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