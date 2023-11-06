Волейбольный клуб "Локомотив" всухую обыграл "Белогорье"

Диагональный Илья Казаченков стал самым результативным игроком матча с 23 очками.Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл спортсменов из белгородского клуба "Белогорье" со счётом по партиям 3:0.
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