В США начали продавать монеты с лицом Трампа

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу о гибели 13-летней школьницы, тело которой было обнаружено в мае 2024 года в Советском районе города.
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