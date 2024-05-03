Победа на Чёрном море. Способ быстро разгромить Украину есть

У Украины есть уязвимое место, удар по которому она может не выдержать. Это её сельскохозяйственный экспорт, который идёт по морю.
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