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Регионы России

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Кризис в турецком гостиничном секторе и надежды на китайский туристический рынок

Кризис в турецком гостиничном секторе и надежды на китайский туристический рынок

Гостиничный сектор Турции столкнулся с критическими убытками из-за резкого сокращения сроков пребывания европейских и российских туристов.

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