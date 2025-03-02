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Чат-бот челябинской ГАИ помог поймать пьяного водителя

Чат-бот челябинской ГАИ помог поймать пьяного водителя

Экипаж ДПС с мигалками преследовал иномарку с нарушителем.В Челябинской области благодаря оперативному сообщению бдительного жителя сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

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