Чат-бот челябинской ГАИ помог поймать пьяного водителя

Экипаж ДПС с мигалками преследовал иномарку с нарушителем.В Челябинской области благодаря оперативному сообщению бдительного жителя сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.
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