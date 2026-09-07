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Царьград

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Артем Иванов тайно развелся с Эльвирой после шести лет брака

Артем Иванов тайно развелся с Эльвирой после шести лет брака

Артем Иванов, лидер группы «Инь-Ян», развелся с Эльвирой Пипкиной после шести лет брака, сохранив факт расставания в тайне.

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