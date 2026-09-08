Сяо Годун терпит поражение от Росса Муира на English Open 2026

Росс Муир одержал победу над Сяо Годуном в первом раунде English Open 2026 Сяо Годун (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Сяо Годун проиграл эпический решающий фрейм Россу Муиру в первом раунде English Open 2026.