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Снукерист.ру

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Сяо Годун терпит поражение от Росса Муира на English Open 2026

Сяо Годун терпит поражение от Росса Муира на English Open 2026

Росс Муир одержал победу над Сяо Годуном в первом раунде English Open 2026 Сяо Годун (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Сяо Годун проиграл эпический решающий фрейм Россу Муиру в первом раунде English Open 2026.

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