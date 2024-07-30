Израиль нанес авиаудар вблизи Бейрута

Израиль нанес авиаудар по пригороду Бейрута, сообщает 30 июля пресс-служба ЦАХАЛ. Уточняется, что удар был нацелен на высокопоставленного командира ливанской группировки «Хезболла», «стоящему за смертоносным ракетным обстрелом в субботу».
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