Израиль нанес авиаудар вблизи Бейрута

Израиль нанес авиаудар по пригороду Бейрута, сообщает 30 июля пресс-служба ЦАХАЛ. Уточняется, что удар был нацелен на высокопоставленного командира ливанской группировки «Хезболла», «стоящему за смертоносным ракетным обстрелом в субботу».