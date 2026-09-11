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Нижегородская правда

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Дмитрий Медведев объяснил, почему выросла налоговая нагрузка на бизнес

Дмитрий Медведев объяснил, почему выросла налоговая нагрузка на бизнес

Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени — так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Ведомости» объяснил рост налоговой нагрузки на предпринимателей в последние годы.

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