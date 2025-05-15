Премьер Малайзии выступил за независимую экспертизу гибели рейса MH17 под Донецком

Находящийся с визитом в Москве премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что в расследовании дела о гибели в июле 2014 года под Донецком малазийского Boeing 777 рейса MH17 необходимы сотрудничество и независимая экспертиза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии