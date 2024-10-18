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Аккаунт подруги Дурова Болгар стал недоступен в Instagram

Аккаунт подруги Дурова Болгар стал недоступен в Instagram

Аккаунт Ирины Болгар, называющей себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, стал недоступен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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