Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

Ассоциация юристов России разрабатывает чёрный список адвокатов-мошенников

Ассоциация юристов России разрабатывает чёрный список адвокатов-мошенников

Ассоциация юристов России рассматривает идею создания чёрного списка недобросовестных юристов. Владимир Плигин, сопредседатель АЮР, подчёркивает необходимость защиты репутации адвокатуры от лжеюристов, использующих мошеннические схемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх