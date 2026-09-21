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Внутренний локус контроля: почему люди с этим качеством чаще добиваются успеха

Почему одни люди добиваются успеха даже в сложных условиях, а другие годами ждут, когда обстоятельства изменятся? Психологи считают, что важную роль играет внутренний локус контроля — убеждение, что именно ты влияешь на свою жизнь.

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