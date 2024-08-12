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Добрый Мир

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Наши предки расстреливали паникеров на месте

Наши предки расстреливали паникеров на месте

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 1,3K прочитали Виктория Никифорова На момент написания этой заметки наши спецназовцы массово отлавливают в лесах Курской области заглянувших туда вэсэушников.

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