Тренер Игнатьев упрекнул "Зенит" в слабой игре в атаке в матче с "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом" удивился низкой активностью команды Сергея Семака на чужой половине поля.
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