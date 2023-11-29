Тренер Игнатьев упрекнул "Зенит" в слабой игре в атаке в матче с "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом" удивился низкой активностью команды Сергея Семака на чужой половине поля.