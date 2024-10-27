Лавров: Путин привел Си Цзиньпину факты отказа Зеленского от мирных переговоров

Политика как она есть

Президент России Владимир Путин во время общения на казанском саммите БРИКС с главой КНР Си Цзиньпином рассказал китайскому лидеру, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно срывал переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине.