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"Росгосстрах": чаще всего у клиентов ломаются микроволновки и холодильники

"Росгосстрах": чаще всего у клиентов ломаются микроволновки и холодильники

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали статистику обращений клиентов компании на цифровую сервисную платформу "Мой_Сервис Дом" (6+) по вызову мастера для ремонта бытовой техники, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".

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