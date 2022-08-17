"Росгосстрах": чаще всего у клиентов ломаются микроволновки и холодильники

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали статистику обращений клиентов компании на цифровую сервисную платформу "Мой_Сервис Дом" (6+) по вызову мастера для ремонта бытовой техники, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".