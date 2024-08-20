Bloomberg: премьер Индии согласился передавать послания Путина и Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта.
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