Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что он не отпустил собственного сына на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии