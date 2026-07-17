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Ссора с женой привела к казни двух братьев: задержан командир элитной бригады ВСУ

Ссора с женой привела к казни двух братьев: задержан командир элитной бригады ВСУ

Ссора с женой привела к казни двух братьев: задержан командир элитной бригады ВСУ Юлия ЧелкановаБанальный бытовой конфликт в Киевской области перерос в жестокое убийство с участием военнослужащих элитного подразделения.

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