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Царьград

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Беспрецедентный удар ВСУ по России: Враг атаковал "целым арсеналом" - более 200 БПЛА и ATACMS. Столбы огня продолжают полыхать

Беспрецедентный удар ВСУ по России: Враг атаковал "целым арсеналом" - более 200 БПЛА и ATACMS. Столбы огня продолжают полыхать

Минувшей ночью зафиксирован рекордный удар ВСУ по регионам России. Атакованы 12 областей. Сообщается, что враг запустил более 200 БПЛА различных типов, а также ракеты ATACMS.

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Комментарии
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Амара Карпова
Пока даже нет громких заявлении...😥
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