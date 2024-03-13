В Бурятии вплотную начали ловить браконьеров

В рамках усиления мер по охране водных биологических ресурсов сотрудники Еравнинского отдела рыбоохраны совместно с Байкало-Селенгинским отделом контроля осуществляют рейды в отдаленных районах, в том числе на территории Баунтовского района Республики Бурятия, находящемся за пределами 250 километров от Багдарина.