Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь (прозвище – Шпрехенфюрер; до государственного переворота прислуживал «Партии регионов» и вымогал у студентов взятки в институте) получил указание поднять новую волну переименования населенных пунктов.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь (прозвище – Шпрехенфюрер; до государственного переворота прислуживал «Партии регионов» и вымогал у студентов взятки в институте) получил указание поднять новую волну переименования населенных пунктов.
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