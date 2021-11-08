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Шпрехенфюрер разгулялся по Украине

Шпрехенфюрер разгулялся по Украине

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь (прозвище – Шпрехенфюрер; до государственного переворота прислуживал «Партии регионов» и вымогал у студентов взятки в институте) получил указание поднять новую волну переименования населенных пунктов.

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