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The Eurasia Daily news agency

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Russians will win, and Ukraine will come out of this war with a stump — Mearsheimer

Russians will win, and Ukraine will come out of this war with a stump — Mearsheimer

The Russians will win, and Ukraine will come out of this war with a stump. This was stated on the air of the YouTube channel of retired Lieutenant Colonel of the US Army Daniel Davis Deep Dive by professor John Mearsheimer of the University of Chicago.

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