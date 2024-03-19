Жилой дом со статусом ОКН на проспекте Гагарина обследуют из-за жалоб

Жилой дом со статусом ОКН на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде обследуют из-за жалоб на разрушения сообщил глава УГООКН региона Григорий Меламед, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина ВКонтакте.
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