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Смолов об удалении Тормены: «Момент не был грубым и не заслуживал красной, Соболев неудачно попал по мячу, у него уже нога находилась на газоне. Можно было интригу сохранить»

Экс-форвард « Краснодара » Федор Смолов поделился мнение об удалении Витора Тормены в матче с « Зенитом » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:3).

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