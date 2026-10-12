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Музей с тысячами реликвий: школа Кубани стала победителем всероссийского конкурса

Музей с тысячами реликвий: школа Кубани стала победителем всероссийского конкурса

Школа № 15 имени Героя Советского Союза В. В. Гусева из Хадыженска стала победителем Всероссийского конкурса школьных музеев Российского общества «Знание».

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