Музей с тысячами реликвий: школа Кубани стала победителем всероссийского конкурса

Школа № 15 имени Героя Советского Союза В. В. Гусева из Хадыженска стала победителем Всероссийского конкурса школьных музеев Российского общества «Знание».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 200 самолётов-зап...
- Переговоры в Абу-...
- За выброшенных со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым