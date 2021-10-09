В России рассказали об угрозе для отечественного сегмента МКС

Западные санкции на поставку в Россию комплектующих для ракетно-космической техники и производство компонентов на Украине привели к трудностям в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Западные санкции на поставку в Россию комплектующих для ракетно-космической техники и производство компонентов на Украине привели к трудностям в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС).
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