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В России рассказали об угрозе для отечественного сегмента МКС

Западные санкции на поставку в Россию комплектующих для ракетно-космической техники и производство компонентов на Украине привели к трудностям в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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