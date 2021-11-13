На 26 лет моложе его: Владимир Политов рассказал о жизни с молодой женой stAdmМузыкант группы «На-На» рассказал, почему с молодой женой он чувствует себя в безопасности Летом этого года 50-летний певец Владимир Политов женился во второй раз.